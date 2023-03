Migranti: commissione Parlamento Ue approva nuove regole su screening irregolari e procedure di asilo più rapide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I minori non accompagnati, i minori di 12 anni e le loro famiglie, nonché le persone con problemi di salute, dovrebbero sempre essere soggetti alla procedura di asilo regolare. Mentre una richiesta di asilo viene valutata o le procedure di rimpatrio sono in fase di elaborazione, il richiedente deve essere accolto dagli Stati membri dell'Ue e potrebbe essere trattenuto. I deputati, tuttavia, chiedono che sia data priorità alle alternative alla detenzione e alle misure meno rigorose, si legge nella nota stampa. Il testo sulle procedure di rimpatrio è stato approvato con 38 voti favorevoli, 21 contrari e 6 astensioni. Inoltre, secondo quanto adottato dalla commissione Libe, gli Stati membri dell'Ue dovrebbero istituire meccanismi di monitoraggio indipendenti per garantire il rispetto delle norme europee e internazionali in materia di rifugiati e diritti umani (compreso il non rimpatrio dei richiedenti respinti nei paesi in cui rischiano di essere perseguitati, di subire maltrattamenti o torture) durante la sorveglianza di frontiera (tra i valichi di frontiera ufficiali), la procedura di screening e l'applicazione delle procedure di asilo e di rimpatrio. Tali organismi di controllo indipendenti dovrebbero inoltre valutare le condizioni di accoglienza e di trattenimento e avere accesso a tutti i luoghi pertinenti, compresi i centri di trattenimento, le persone e i documenti. I deputati sostengono inoltre il coinvolgimento delle organizzazioni non governative in tali meccanismi. (Beb)