Usa: tetto al debito federale, presidente della Camera chiede nuovo incontro con Biden

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha chiesto alla Casa Bianca di riprendere il dialogo sul tetto al debito federale, dopo che la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha ribadito il rischio di un default entro giugno in mancanza di un innalzamento. In una lettera indirizzata al presidente Joe Biden, McCarthy ha chiesto allo staff della Casa Bianca di contattare il suo entro la fine di questa settimana, per concordare la data del prossimo incontro. Nel testo, il presidente della camera bassa del Congresso ha ribadito di essere contrario ad un innalzamento del tetto del debito in mancanza di tagli significativi alla spesa pubblica. “Gli esponenti del Partito repubblicano alla Camera sono uniti nel ribadire che la via più efficace per ridurre il debito pubblico è limitare la spesa: sono pronto a discutere insieme come raggiungere questo obiettivo”, ha scritto McCarthy. (Was)