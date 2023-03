Slovenia-Croazia: premier Golob, firmeremo accordo solidarietà su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slovenia e Croazia firmeranno un accordo di solidarietà nel campo dell'energia. Lo ha detto il primo ministro sloveno Robert Golob, dopo la riunione di lavoro odierna a Brdo pri Kranju con l'omologo croato Andrej Plenkovic, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Secondo Golob, nell'incontro di lavoro di oggi "piacevole, rilassato e positivo" si sono toccati tre temi: energia, controllo della migrazione ed economia. "Abbiamo deciso di firmare un accordo di solidarietà tra i due Paesi nel campo dell'energia, in particolare nel campo delle connessioni del gas per espandere il terminale Gnl dell'isola di Veglia (Krk), in Croazia, in modo tale che diventi un hub per l'Europa centrale", ha detto il premier sloveno. "Abbiamo parlato anche a riguardo della centrale nucleare di Krsko (Nek) poiché c'è interesse da entrambe le parti per la realizzazione di un nuovo blocco, anche se oggi il tema principale nel campo delle tecnologie nucleari è se l'Unione Europea riuscirà a classificare questa tecnologia come una tecnologia pulita e fornire i fondi per il suo sviluppo", ha sottolineato ancora Golob. (segue) (Seb)