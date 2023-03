Slovenia-Croazia: premier Golob, firmeremo accordo solidarietà su energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo della cooperazione in materia di migrazione, i due premier hanno rilevato che, nonostante l'ingresso della Croazia nell'area Schengen, si sta registrando un aumento dell'immigrazione clandestina in Slovenia. "Abbiamo lo stesso interesse della Croazia a stabilire il controllo su questi attraversamenti illegali", ha affermato Golob, il quale ha sottolineato che la proposta è quella di stabilire "a livello trilaterale, insieme al Paese che è effettivamente la destinazione (in questo caso l'Italia)", un controllo sul corridoio. Anche il primo ministro croato Plenkovic ha parlato della necessità di una risposta europea comune agli attraversamenti illegali delle frontiere in Europa. "Per quanto riguarda la migrazione, la Croazia ha 6.700 agenti di polizia. Siamo pronti, in collaborazione con l'Italia e la Slovenia, a proseguire le discussioni per concordare meccanismi comuni per garantire e prevenire l'immigrazione illegale e inviare un messaggio di affidabilità. Siamo pronti a firmare un accordo sulla cooperazione di polizia", ha sottolineato Plenkovic. (Seb)