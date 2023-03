© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 29 marzo, alle ore 15, la commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Disposizioni per la castanicoltura". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)