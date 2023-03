Usa: da co-fondatore Ftx tangenti per 40 milioni di dollari a funzionari del governo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sam Bankman-Friedman, co-fondatore di Ftx, piattaforma per lo scambio di criptovalute collassata a novembre dello scorso anno, ha pagato tangenti per decine di milioni di dollari ad almeno un funzionario del governo cinese. In un nuovo capo d’accusa pubblicato oggi, il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha segnalato che una serie di conti correnti legati ad Alameda Research, il fondo di investimento di Friedman, sarebbero stati congelati dalle autorità cinesi nel novembre del 2021. Secondo le autorità giudiziarie Usa, il co-fondatore di Ftx e alcuni dei suoi associati avrebbero trasferito almeno 40 milioni di dollari in criptovalute ad uno o più funzionari del governo di Pechino, nel tentativo di far sbloccare il miliardo di dollari contenuto nei conti bancari congelati. (Was)