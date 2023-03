Veneto: Ciambetti, seduta in streaming in caso di maternità e paternità è scelta di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di partecipare in streaming alla seduta del Consiglio regionale del Veneto in caso di maternità e paternità è una scelta di civiltà. Questo il commento di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea legislativa della modifica del regolamento interno di cui lo stesso Ciambetti è stato primo firmatario. "Oggi il Consiglio regionale del Veneto ha approvato quella che considero una vera e propria legge di civiltà. Un provvedimento - ha dichiarato - grazie al quale la conciliazione dell'attività istituzionale con le esigenze familiari e l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare non saranno più considerate delle eccezioni ma delle modalità di lavoro volte a diventare consuete e abituali. Gravidanza, maternità e paternità non devono infatti essere percepite come fonte di impedimento allo svolgimento delle funzioni consiliari quanto piuttosto come occasioni in cui eventi di importanza cruciale nella vita di ognuno possano rappresentare una duplice opportunità, sia per fare in modo che il proprio mandato elettivo possa essere proseguito e svolto in modo continuativo, sia perché l'assemblea legislativa possa sfruttare appieno le potenzialità delle tecnologie informatiche e telematiche". (Rev)