Russia-Cina: stop temporaneo a gasdotto Potere della Siberia per lavori programmati

- Le forniture di Gazprom alla Cina attraverso il gasdotto Potere della Siberia vengono interrotte da oggi al 4 aprile per lavori programmati. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della società del gas russa su Telegram. Gazprom ha precisato che, in conformità con il contratto stipulato tra Gazprom e China National Petroleum Corporation (Cnpc), la manutenzione preventiva delle attrezzature e del gasdotto viene effettuata due volte l'anno, in primavera e in autunno. (Rum)