Infrastrutture: gruppo Fs, polo logistica sperimenta un servizio intermodale internazionale e unisce quattro Paesi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Romania, Italia e Austria, sono i quattro Paesi che da metà marzo un nuovo traffico intermodale via treno unisce con una linea di servizi ferroviari triangolare per intercettare le esigenze di alcuni grandi clienti italiani e romeni. Lo realizza il Polo Logistica (Gruppo Fs Italiane), con la sua partecipata TX Logistik AG, specializzata nei traffici intermodali in Europa. L'offerta della società ferroviaria tedesca, con sede a Trosidorf, al momento collega i 4 Paesi con un treno alla settimana, ma, dopo il successo del primo servizio, l’offerta dovrebbe raddoppiare a partire dal 18 aprile. Rispetto ai normali viaggi di andata e ritorno con collegamenti tra due destinazioni, il concetto triangolare creato dal Gruppo Fs con TX Logistik, progettato per due grandi aziende di spedizione rumene e un vettore italiano, ha notevoli vantaggi per rendere il trasporto delle merci su ferrovia e aumentare lo shift modale verso questa forma di mobilità più sostenibile. Con questo nuovo servizio i clienti possono far ricorso al trasporto efficiente via treno, nonostante i diversi flussi di merci a seconda dei paesi attraversati. Sebbene tutte le regioni abbiano elevati volumi di merci, infatti, non sempre i volumi sono sufficienti per caricare i treni per un viaggio di andata e ritorno, come invece avviene con questo servizio che collega le esigenze di vari clienti. (segue) (Com)