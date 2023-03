Infrastrutture: gruppo Fs, polo logistica sperimenta un servizio intermodale internazionale e unisce quattro Paesi in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di partenza e di arrivo del collegamento triangolare è lo scalo ferroviario di Arad a Curtici. Da lì il treno, che è anche il primo collegamento intermodale tra la Romania e l'Italia, si dirige prima verso il terminal Quadrante Europa di Verona - con una sosta al terminal Tssu di Hall/Tirolo, dove vengono trasferiti i vagoni con i rimorchi per l'Austria. Da Verona, il viaggio prosegue - sempre con scalo a Hall - fino a Duisburg. Qui TX Logistik, in qualità di uno dei tre proprietari, gestisce il terminal di destinazione presso l'area logistica Logport III. Il percorso da Duisburg a Curtici segna quindi la fine del traffico triangolare. Un collegamento lungo quasi 4.000 chilometri, che vede anche nella trazione una partnership tra due operatori: TX Logistik e la compagnia ferroviaria ungherese Gysev a cui è affidata la trazione del treno intermodale in Ungheria e nel tratto rumeno. Visto il successo di questo servizio, il Gruppo Fs sta valutando la possibilità di adottare il concetto di triangolazione su altre tratte idonee in Europa. (Com)