Pnrr: Calandrini (Fd'I), proroga è opportunità, sinistra esca da logiche campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un mese di tempo in più per spendere i soldi del Pnrr rappresenta un'opportunità colta dal governo guidato da Giorgia Meloni. L'esecutivo dialoga con le istituzioni europee, nel segno della concretezza e del buon senso. Le opposizioni la smettano di interpretare ogni novità come un segno di debolezza di un governo che non è mai stato così solido. Abbiamo ricevuto 30 giorni di proroga per mettere a punto progetti varati dal precedente governo. Settimane utili per non perdere una tranche importante di fondi che servono all'Italia. E' il momento di lavorare in modo costruttivo al benessere della nazione: le sterili polemiche da campagna elettorale dovrebbero passare in secondo piano". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. (Rin)