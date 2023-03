Campidoglio: Aula apre al terzo appello, cade numero legale a un'ora da termine seduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso da stamattina alle 11 circa la seduta dell'Assemblea capitolina che si è aperta al terzo appello con 24 consiglieri presenti e 24 assenti. L'Aula Giulio Cesare è chiamata a discutere, tra oggi e venerdì, diverse proposte di delibera tra cui le linee guida per il contratto di servizio di Farmacap, di Aequa Roma, di Risorse per Roma, di Roma servizi per la mobilità e di Zetema, di Ama. Nel corso della discussione sugli Ordini del giorno collegati alla delibera su Farmacap, intorno alle 17 è caduto il numero legale. Al momento del voto su un ordine del giorno, il numero 61, presentato da Marco Di Stefano di Udc - e sottoscritto favorevolmente da Fratelli d'Italia, Italia viva e lista Civica Raggi - erano presenti soltanto 16 consiglieri. La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha rimandato a un nuovo appello per la conta dei consiglieri presenti in Aula. La seduta odierna è convocata fino alle 18. (Rer)