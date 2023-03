Honduras-Cina: iniziate le operazioni per avviare le relazioni diplomatiche con Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo l'annuncio dell'Honduras, la Cina ha annunciato che stava aprendo legami con Tegucigalpa, mentre Taipei ha accusato Pechino di usare la "coercizione e l'intimidazione" per attrarre nella sua orbita i pochi alleati rimasti a Taiwan. La rottura delle relazioni diplomatiche da parte dell’Honduras riduce la lista degli alleati dell’isola a soli 13 Paesi. Dall’entrata in carica della presidente Tsai Ing-wen, nel 2016, otto Paesi (Burkina Faso, Repubblica Dominicana, El Salvador, Kiribati, Nicaragua, Panama, Sao Tome e Principe e Isole Salomone), hanno già trasferito il riconoscimento diplomatico a Pechino, che rivendica l’isola autogovernata come parte del territorio nazionale. (segue) (Mec)