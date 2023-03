Torino: sindacati, Rai investa su sede territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali sindacati di categoria hanno lanciato un appello alla Rai per chiedere un investimento nella sede di Torino dopo i segnali di "smobilitamento" che "si sono visti negli ultimi anni". Spiegano Cgil-Sic, Fistel-Cisl e Uilcom- Uil: "Sono circa 950 i lavoratori impegnati nell'Azienda nel nostro territorio che rischiano di far parte del continui ridimensionamenti della Rai. Pensiamo che i segnali di superamento del Centro di Produzione e l’incertezza relativa al futuro delle Direzioni Amministrative e del Centro Ricerche non possano essere ignorati dalla città di Torino. Pensiamo che tutta la Città, le Istituzioni Regionali ed i parlamentari piemontesi debbano difendere questo patrimonio occupazionale, volano di una crescita qualificata e impegnarsi insieme ai lavoratori e ai loro rappresentanti per un rilancio della Rai a Torino, dei suoi siti di produzione, e della sua capacità di creare cultura. Come prima cosa chiediamo di sostenere la proposta avanzata dalle Rsu/Rls del centro di Produzione Rai, di intitolare la Sede di Torino a Piero Angela, un simbolo di come portare la Cultura e la Scienza in Televisione", hanno concluso. (Rpi)