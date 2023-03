Pd: gruppo Campidoglio, complimenti e buon lavoro a Francesco Boccia e Chiara Braga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- Vogliamo fare i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro a Francesco Boccia e Chiara Braga, eletti nuovi capigruppo del Pd al Senato e alla Camera. Un ringraziamento va anche a Simona Malpezzi e Debora Serracchiani per l'impegno e l'energia che hanno messo nel loro incarico. Continueremo a lavorare insieme per il futuro del nostro Paese. Lo dichiarano i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. (Com)