Siria: ong, la coalizione internazionale anti-Is invia nuovo convoglio militare a nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della coalizione internazionale a guida statunitense impegnata nella lotta allo Stato islamico (Is) hanno inviato un nuovo convoglio militare nel nord-est della Siria, attraverso il valico di Al Walid, al confine con la regione del Kurdistan iracheno. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo. Il convoglio, composto da 40 camion con riserve di carburante, materiale logistico, armi e munizioni, è stato diretto verso la base della coalizione nella periferia di Hasakah, nella Siria nord-orientale. La notizia giunge a pochi giorni dall’attacco sferrato, il 24 marzo, da un drone di sospetta origine iraniana contro una base della coalizione anti-Isis vicino ad Hasakah, che ha provocato la morte di un professionista a contratto delle forze armate statunitensi e il ferimento di cinque militari. A sua volta, la coalizione ha lanciato un attacco contro la regione di Deir ez-Zor, nella Siria orientale, costato almeno 19 morti, tra cui combattenti filoiraniani.(Res)