Istat: Intesa Sanpaolo, il calo dei prezzi spinge ancora la fiducia di famiglie e imprese a marzo

- L'ulteriore miglioramento delle indagini di fiducia diffuse dall’Istat a marzo suggerisce che l'economia italiana sta ancora beneficiando del calo dei prezzi energetici, e conferma che una recessione anche in senso “tecnico” (ovvero una seconda contrazione consecutiva del Pil dopo quella, marginale, vista a fine 2022) dovrebbe evitata. L’incremento del clima di fiducia delle imprese manifatturiere, da 103 a febbraio (rivisto al rialzo da 102,8 precedente) a 104,2 a marzo, è stato più ampio di quanto previsto sia dal consenso che dalla nostra stima (più ottimistica, a 103,5). E' quanto si legge nel commento di Paolo Mameli, senior economist della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, sul dato dell'indice di fiducia di marzo. Si tratta del livello più alto dal luglio dello scorso anno. Il miglioramento è trainato dalle aspettative su ordini (da 4 a 6,4) e produzione (da 5,7 a 8,6, un record dal febbraio dello scorso anno), mentre le valutazioni correnti sono aumentate solo in misura modesta. Anche le prospettive su economia e occupazione sono migliorate in misura sostanziale (rispettivamente da -14,2 a -9,3, il valore più alto dallo scoppio della guerra, e da 5,2 a 5,7). I prezzi di vendita attesi hanno subito un rallentamento per il sesto mese consecutivo, passando da 17,9 a 13,8 (minimo da due anni). Anche l'indicatore composito dell'Istat sul clima di fiducia delle imprese (Iesi) è salito, a 110,2 (il valore più alto dallo scorso agosto), da 109,2 precedente. Gli indici settoriali mostrano forti aumenti per il commercio al dettaglio (a 116 da 114,7) e per le costruzioni (a 159,1 da 157,2), e un miglioramento più contenuto per i servizi (a 103,8 da 103,3). La fiducia dei commercianti ha raggiunto un nuovo massimo storico assoluto, e il morale dei costruttori, dopo aver toccato un minimo lo scorso novembre, è in crescita e si attesta su livelli storicamente molto elevati (non troppo lontano dal record di 164,4 toccato nel luglio dello scorso anno). Infine, il morale delle famiglie è salito a sorpresa, a 105,1 da 104 di febbraio, mentre il consenso si attendeva una stabilità (nostra stima: 104,2). (segue) (Rin)