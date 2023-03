Istat: Intesa Sanpaolo, il calo dei prezzi spinge ancora la fiducia di famiglie e imprese a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il livello più alto dallo scoppio della guerra in Ucraina (da febbraio dello scorso anno). L'aumento è guidato da un balzo del clima economico nazionale e delle valutazioni correnti, mentre i progressi sono stati meno pronunciati per la situazione personale delle famiglie, e le aspettative per il futuro sono risultate poco variate. La disoccupazione attesa è scesa al livello più basso nell'era post-pandemica (da luglio 2019). I risparmi sia attuali che futuri sono diminuiti, un segnale che le famiglie stanno riducendo il tasso di risparmio per sostenere la spesa nonostante la perdita di potere d'acquisto. L'inflazione corrente ha rallentato moderatamente per il secondo mese (a 139,8 da 142,8), dopo il record storico di gennaio (147,1), e l'inflazione attesa è scesa per il sesto mese di fila, da -21,6 a -25,9, un nuovo minimo da settembre 2020. In sintesi, il miglioramento delle indagini Istat a marzo riflette probabilmente ancora la moderazione dei prezzi energetici, oltre che, nell’industria, l'attenuazione dei problemi di approvvigionamento di materiali. I dati più recenti confermano che l'Italia dovrebbe evitare una seconda contrazione consecutiva del Pil, e dunque una recessione tecnica, nel primo trimestre (il nostro attuale profilo previsivo vede un Pil stabile nel primo trimestre, con rischi al rialzo, e in aumento di 0,2 per cento trimestre su trimestre nei mesi primaverili). Le indagini non sono state influenzate dalle recenti turbolenze sui mercati finanziari, suggerendo che il livello corrente di irrigidimento delle condizioni finanziarie e creditizie non sembra tale da invertire la tendenza dell’attività economica. Sorprende in questa fase in particolare la tenuta del settore delle costruzioni nonostante la stretta sui bonus edilizi, segnalando che l’elevato volume di lavori arretati (22 miliardi solo per gli investimenti ammessi a Superbonus ancora da completare a fine febbraio) dovrebbe attenuare significativamente l’impatto di breve termine della minore generosità degli incentivi. Inoltre, il nuovo massimo storico toccato dalla fiducia dei commercianti suggerisce che le famiglie stanno utilizzando i risparmi accumulati per sostenere i consumi nonostante lo shock inflazionistico. Di recente, il contro-shock energetico ci ha indotto a rivedere al rialzo le nostre previsioni di crescita del Pil nel 2023, a 0,8 per cento da un precedente 0,6 per cento (già più ottimistico del consenso). Viceversa, abbiamo ridotto le nostre previsioni per il 2024, da 1,8 per cento a 1,5 per cento (che resta al di sopra delle aspettative di consenso), sulla scia degli effetti ritardati della restrizione monetaria e della minore generosità dei bonus edilizi. Per il momento non vediamo effetti tangibili sulla crescita italiana della volatilità sui mercati finanziari innescata dai recenti fallimenti di alcuni istituti bancari negli Stati Uniti e in Svizzera. Riteniamo che i rischi di una crisi sistemica nel settore bancario siano bassi, anche se un impatto sull’economia reale dell'inasprimento delle condizioni sul credito si farà sentire nei prossimi mesi. In ogni caso, il rischio di contagio al sistema finanziario domestico appare molto ridotto, e gli effetti sulla crescita del Pil dei movimenti di mercato recenti, in termini di inasprimento delle condizioni finanziarie e di effetti-ricchezza, si misurano nell’ordine di meno di un decimo di punto percentuale. (Rin)