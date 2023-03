Ambiente: Musumeci, 10 milioni di euro per App allerta emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su mia proposta, il governo ha appostato, nella legge di Bilancio 2023 e il Parlamento ha approvato, una prima somma di 10 milioni di euro, destinata all’adeguamento tecnologico del sistema di allerta pubblico della Protezione civile per la diffusione di avvisi tempestivi ai cittadini in caso di emergenze e catastrofi imminenti o in corso". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nella commissione Ambiente del Senato nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero. L’idea, ha spiegato, "è quella di istituzionalizzare un''applicazione' per trasmettere in tempo reale l’allerta a tutti gli smartphone presenti nelle zone interessate, specie in caso di sisma o maremoto". (Rin)