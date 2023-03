Germania: sale la tensione al vertice di maggioranza, Habeck contro Scholz e Lindner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale la tensione al vertice di maggioranza in corso a Berlino: da un lato, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, dall'altro il cancelliere Olaf Scholz e il ministro delle Finanze, Christian Lindner. Come il quotidiano “Bild” ha appreso da fonti dell'esecutivo federale, l'esponente dei Verdi è “veramente arrabbiato” con gli alleati di Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Partito liberaldemocratico (Fdp). Il confronto si sta consumando al vertice di maggioranza che, presieduto da Scholz, è ancora in corso presso la Cancelleria a Berlino. Convocata il 26 marzo per superare le divisioni che da mesi si approfondiscono nella coalizione al governo della Germania, dopo 20 ore di negoziati senza alcun compromesso, la riunione è stata rinviata a questa mattina. Tuttavia, il traguardo pare lontano, ancor più ora che si acceso lo scontro tra Habeck, Scholz e Lindner. Come riferisce “Bild”, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima “si sente schiacciato” tra il cancelliere e il collega delle Finanze. Sia l'esponente della Spd sia il presidente della Fdp si oppongono, infatti, ai piani del ministro ecologista per la messa al bando di gas e gasolio dai sistemi di riscaldamento della Germania dal 2045, che da allora dovrebbero essere alimentati con fonti rinnovabili. Scholz vuole regole speciali, ad esempio per i pensionati, e periodi di transizione più lunghi. Lindner chiede una revisione generale dell'iniziativa di Habeck, con il riscaldamento a gas che dovrebbe essere ancora consentiti dopo il 2045 se alimentato da “ecogas”. A loro volta, i Verdi sono trincerati in un intransigente rifiuto dell'espansione della rete autostradale tedesca. Come ha osservato una fonte di “Bild” informata sull'andamento del vertice di maggioranza, gli ecologisti sono “sempre più testardi perché si sentono messi alle strette”. (Geb)