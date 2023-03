Imprese: Enit, Italia meta del turismo di lusso con oltre sette milioni di notti e il 25 per cento del mercato globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La clientela di questo settore, soprattutto a seguito della pandemia, continuerà a ricercare privacy, spazio, sicurezza, qualità e cura dei dettagli. In precedenza, fattori intangibili come unicità, avventura e personalizzazione, hanno giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento della soddisfazione del cliente alto-spendente. Tuttavia, essere in grado oggi di combinare la preparazione professionale e la perfezione del comfort da offrire può dare un vantaggio ai fornitori di servizi di lusso. Nel 2020, si stima che il turismo del lusso (domestico e internazionale) abbia generato ricavi per 511 miliardi di dollari a livello globale (Ufficio Studi Enit su stime Statista) L’Italia è riuscita a mantenere una buona quota di mercato estero (25 per cento). L’incidenza internazionale è risultata più alta rispetto alle performance delle 3 destinazioni che la precedono in classifica nel 2020 ossia Germania (10 per cento), Francia (12 per cento) e Regno Unito (2 per cento). In questo contesto, per l’Italia l’aumento medio 2020-2024 stimato è del +26 per cento per le entrate da turismo del lusso domestico e del +31,0 per cento per quelle internazionali. Nel 2024 l’incidenza estera prevista passa al 28 per cento. Il viaggiatore di alta-gamma sposta sempre di più l’attenzione sulla vacanza ecosostenibile quando sceglie una destinazione ed è attratta dagli hotel a 5 stelle che offrono tecnologia avanzata in ambienti eco-sostenibili. I viaggiatori che trascorrono notti in hotel a 5 stelle sono oltre 11,7 milioni. La componente internazionale rappresenta quasi il 76 per cento del totale presenze. Nel 2020 si passa a poco più di 4 milioni di presenze di cui 2,2 milioni straniere (54,9 per cento sul totale) e 1,8 milioni italiane (45,1 per cento). Nel 2021 le notti complessive risalgono a circa 7 milioni. La quota parte più alta è sempre riconducibile alla clientela internazionale: il 59,6 per cento di presenze, pari 4,1 milioni con una permanenza media complessiva è di 3 notti. “Si sta puntando sul concetto di lusso come autenticità dell'esperienza dell'eccellenza italiana, il vero lusso italiano esprime la possibilità di poter fruire della meravigliosa bellezza italiana” sostiene Maria Elena Rossi direttore marketing Enit. “L'Italia comunica il lusso in modo differente a seconda delle nazioni. La sensibilità culturale nel declinare i diversi messaggi abbraccia il lusso nascosto nei Paesi Bassi, un lusso raffinato e non scontato in Francia, un lusso ecosostenibile in Svezia e così via. Anche nella pianificazione delle campagne influencer, il mondo del lusso è una costante per Enit” conclude Rossi. La scelta di partecipare a Duco porta al centro le esperienze più esclusive già presenti all'interno delle campagne dell'Agenzia Nazionale del Turismo e nel piano dell’ente che da sempre investe sulle fiere del lusso, compresa Iltm Cannes, Singapore e Bahamas che saranno traino per rinverdire un turismo di cui l'Italia ha già il primato (Com)