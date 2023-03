Lombardia: il Consiglio regionale premia gli studenti partecipanti al concorso di solidarietà agli alpini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre trecento studenti di quattordici Istituti comprensivi e due università: sono questi i numeri del concorso istituito dal Consiglio regionale della Lombardia con legge regionale 19/2020 sulla “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini”. Gli studenti saranno premiati giovedì 30 marzo alle ore 10 all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli. “Siamo tutti scarponi”. Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani riprende il saluto usato dagli alpini al fronte, sulle lettere e sulle cartoline che inviavano agli amici e ai parenti rimasti a casa, scherzando sulle scarpe pesanti che facevano parte della loro divisa. “Alpini e lombardi hanno gli stessi valori: impegno, tenacia e tanto volontariato. Gli alpini sono un caposaldo della sicurezza sul territorio e, per questo, li ringrazio per l’impegno e il tempo che, ogni giorno, donano per la crescita della comunità. La forza di questo concorso è stata la capacità di trasmettere i valori degli alpini alle giovani generazioni”. (segue) (Com)