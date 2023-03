Lombardia: il Consiglio regionale premia gli studenti partecipanti al concorso di solidarietà agli alpini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione che ha valutato i lavori degli studenti era presieduta dal Consigliere regionale Giovanni Malanchini e composta da: Floriano Massardi (Consigliere regionale), Dario Violi (ex Consigliere regionale), Luigi Lecchi (Rappresentante Associazione Nazionale Alpini), Severino Bassanese (Rappresentante Associazione Nazionale Alpini) e Andrea Saba (Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, componente). La Giuria ha individuato un primo e un secondo classificato di gruppo, un primo individuale, due menzioni speciali e due menzioni speciali “fuori concorso”. Gli autori dei migliori elaborati individuali e di gruppo (una quarantina di studenti) parteciperanno ad un viaggio di istruzione di due giorni in luoghi significativi della storia del corpo degli Alpini, tra cui il Museo Storico Nazionale degli Alpini di Trento. La cerimonia di premiazione inizierà con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del Vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini - ANA Lino Rizzi. Dopo un video di presentazione del concorso e gli interventi di Giovanni Malanchini e Floriano Massardi, saranno premiati gli studenti con diploma, medaglie Province e riproduzione Pirellino. (Com)