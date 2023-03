Terrorismo: Balboni (Fd'I) su sentenza Cassazione francese, solidarietà a familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rifiuto della Corte di Cassazione francese di procedere all'estradizione in Italia di 10 ex Br degli anni di piombo è una vergogna. Così come è vergognoso il fatto che dopo tutti questi anni i familiari delle vittime non abbiano ancora ottenuto verità e giustizia. A loro e ai cari di tutte le vittime di terrorismo va la mia solidarietà. Garantire impunità ad assassini eversivi non è degno delle tradizioni democratiche della magistratura francese". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. (Rin)