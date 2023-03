Puglia: al via piano mobilità ciclistica con 2.300 chilometri di ciclovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Puglia, dopo aver preso atto del parere motivato di Valutazione ambientale strategica del Piano regionale della mobilità ciclistica, ha approvato la proposta di Piano regionale della mobilità ciclistica (Prmc). Il Prmc si propone di introdurre un percorso pianificatorio mirato allo sviluppo della mobilità ciclistica in Puglia, creando un’opportunità per la diffusione della mobilità sostenibile in tutto il territorio regionale, sia in ambito urbano che extraurbano. Gli obiettivi principali del Piano sono: la creazione di una rete ciclabile sicura, accessibile e diffusa; un aumento dello share modale; la promozione e la diffusione del cicloturismo; una migliore qualità di vita. Complessivamente, le ciclovie individuate dal Prmc sono sedici, collegate alle reti delle ciclovie europee (EuroVelo), nazionali (Bicitalia) e regionali (progetto Cyronmed), con percorsi ciclabili che interessano tutti gli ambiti paesaggistici della regione, tutti i capoluoghi di provincia e tutti i territori costieri. Inoltre all’interno del Piano sono esplicitati gli indirizzi progettuali per la realizzazione delle ciclovie e di tecniche di traffic calming e segnaletica specifica, al fine di fornire un supporto pratico ai tecnici e agli amministratori che si occuperanno della progettazione delle ciclovie e della pianificazione degli enti locali in materia. (segue) (Rin)