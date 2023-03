Puglia: al via piano mobilità ciclistica con 2.300 chilometri di ciclovie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Complessivamente sono stati sviluppati percorsi per circa 2.300 chilometri e individuati interventi lineari e puntuali di messa in sicurezza per una cifra stimata pari a 480 milioni di euro”, ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia. “Il Prmc consentirà, tra le altre cose, la realizzazione delle due ciclovie appartenenti al Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, individuate e finanziate a livello nazionale, cioè la ciclovia dell’Acquedotto pugliese (Aqp), già in parte realizzata, e la ciclovia adriatica”, ha sottolineato Maurodinoia, ha aggiunto: “E anche la realizzazione della ciclovia Francigena, coincidente con il tracciato pugliese della EuroVelo Cinque”. “Questo Piano – ha concluso Maurodinoia – conferma l’impegno della Regione Puglia per promuovere la mobilità ciclistica sia a fini turistici che di promozione di un’alternativa possibile alla mobilità privata motorizzata, in stretto interscambio con il trasporto pubblico su ferro e gomma”. (Rin)