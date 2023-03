Migranti: Fiori, denunciare Ue a Corte di Giustizia e sospendere versamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disinteresse dell’Ue per il crescente fenomeno dell’immigrazione che sta investendo l’Italia comporta due inadempimenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: per l’omissione di interventi in favore degli immigrati e per la mancata partecipazione agli oneri finanziari che il nostro Pese è tenuto a sostenere e che si risolve in una accoglienza non sufficientemente dignitosa". Lo scrive Publio Fiori. nell’ultimo numero dell'"Idea popolare", il periodico fondato da don Sturzo che alcuni democristiani hanno recentemente rieditato. "C’è un principio di diritto - prosegue Fiori - che risale al brocardo latino 'inadimplementi non est adimplemendum', ripreso dall’articolo 1460 del nostro Codice civile e per il diritto internazionale dell’articolo 60 della Convenzione di Vienna del 1969 che blocca il diritto del creditore che a sua volta e per altro verso è inadempiente. E’ il caso della Unione europea, che riceve ogni anno dall’Italia circa 19 miliardi, ma che non contribuisce adeguatamente alle spese che sosteniamo per l’accoglienza degli immigrati. Ci sono quindi gli estremi per un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Ue per fare accertare le omissioni della Unione per i mancati interventi umanitari e finanziari in violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, e per ottenere che l’Italia sospenda i versamenti annuali per la mancata partecipazione agli oneri che gravano prevalentemente sul nostro bilancio. In modo - conclude Fiori - da poter utilizzare questi fondi per l’accoglienza". (Rin)