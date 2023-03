Terrorismo: Nordio, prendiamo atto decisione Cassazione Francia, Italia ha fatto quanto in suo potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho vissuto da pubblico ministero in prima persona quegli anni drammatici e oggi - aggiunge il Guardasigilli - il mio primo commosso pensiero non può che essere rivolto a tutte le vittime di quella sanguinosa stagione e ai loro familiari, che hanno atteso per anni, insieme all’intero Paese, una risposta dalla giustizia francese. Faccio pertanto mie le parole di Mario Calabresi, figlio del commissario ucciso 51 anni fa, nella speranza che chi allora non esitò ad uccidere ora 'senta il bisogno di fare i conti con le proprie responsabilità e abbia il coraggio di contribuire alla verità'. Tra Italia e Francia, la cooperazione giudiziaria è stata rafforzata ed è molto proficua: solo nel 2021, 52 sono state le persone consegnate dalla Francia all’Italia e altrettante dall’Italia alla Francia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo". (Com)