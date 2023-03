Roma: un fermo per l'omicidio di Andrea Fiore, il meccanico 54enne ucciso al Tuscolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma perché sospettato di un coinvolgimento nell’omicidio di Andrea Fiore, il 54enne ucciso con un colpo di pistola al torace nella notte tra domenica e lunedì in via dei Pisoni in zona Tuscolano a Roma. L'uomo fermato ha 44 anni ed è italiano. Secondo quanto si apprende, le indagini sono coordinate dalla procura antimafia di Roma. Il 54enne è stato ucciso in casa da un colpo di pistola. Poco prima di morire, a mezzanotte circa, aveva chiamato il numero di emergenza per chiedere aiuto e aveva riferito di essere stato sparato e di essere, per questo, ferito al torace. Gli agenti di polizia, accorsi sul posto, hanno dovuto aspettare che i vigili del fuoco forzassero la porta che era chiusa da dentro. E quando sono riusciti a entrare nell'alloggio indicato hanno trovato Fiore ormai esanime. Il 54enne, secondo le prime ricostruzioni emerse, era un meccanico e aveva diversi precedenti penali per furto, danneggiamento, droga, lesioni. L’arma con cui è stato ucciso non è stata trovata, per cui è stato escluso il gesto volontario. (segue) (Rer)