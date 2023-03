Terzo settore: Bellucci, azione politica governo per tutela sempre più efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assicuro l’impegno del governo nel mantenere alta l'attenzione sulle problematicità in oggetto, legate ad un quadro più ampio che riguarda gli Enti del Terzo settore, mettendo in campo ogni utile strumento per evitare di pregiudicare servizi essenziali e lo svolgimento di attività la cui compromissione avrebbe una ricaduta sul complessivo tessuto socio-economico della nazione". Lo ha detto, in Aula alla Camera, il viceministro al Lavoro ed alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, nel rispondere all'interrogazione del Movimento cinque stelle sulle iniziative a sostegno degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al rincaro dei costi dell’energia. "Inoltre - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, l’impegno del governo è finalizzato a portare a compimento la riforma del Terzo settore iniziata nel 2016 e che da anni tarda a compiersi, garantendo stabilità e certezza ad un mondo complesso ed impegnato in prima linea nella promozione sociale ed in particolare nella difesa dei più fragili. Nell'interesse più generale dello Stato, l'azione politica che questo governo intende realizzare è quella di una tutela sempre più efficace del settore, motore importante della nostra economia e fondamentale nella risposta ai bisogni reali dei cittadini, in quanto legato a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise". (Rin)