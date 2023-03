Commercio: Confartigianato Roma, bene la proposta sul centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della bozza di revisione del Regolamento sulle attività commerciali ed artigianali nel centro storico oggetto nei giorni scorsi di un confronto tra la Confederazione ed i capigruppo consiliari il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo, ha inviato una comunicazione all'assessora al Commercio di Roma, Monica Lucarelli, in cui esprime la condivisione sull'impostazione del nuovo provvedimento. Lo riferisce una nota. In particolare, il presidente ha dichiarato di "apprezzare la scelta di redigere un nuovo regolamento che favorisca la qualificazione delle attività alimentari, sia le nuove che quelle in essere, il rispetto del territorio e dell'ambiente". "Ci aspettiamo che le nuove norme siano oggetto di un immediato confronto in modo da poter essere operativi immediatamente dopo la pausa estiva. Nel confronto chiederemo all'assessora di introdurre un nuovo Titolo che favorisca il coinvolgimento delle strutture aggregative sostenute dal bando della Regione Lazio, Reti d'impresa, e previste nel Testo Unico del Commercio, nella gestione del decoro, della sicurezza e dell'ambiente", conclude Rotondo.(Com)