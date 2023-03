Cooperazione: Giordania, al via progetto tra Italia e Organizzazione internazionale del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), in collaborazione con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), hanno lanciato il progetto "Employment Intensive Investment Programme (Eiip) and Decent Employment" in Giordania. Il programma prevede investimenti pari a 1,5 milioni di euro per un periodo di 24 mesi, secondo quanto annunciato in un tweet sul profilo ufficiale dell'ambasciata d'Italia ad Amman. (Com)