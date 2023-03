Ambiente: Musumeci, da dissesto idrogeologico danni per quasi 2 miliardi di euro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito a fenomeni di disseto idrogeologico si registrano "danni per quasi 2 miliardi di euro l'anno". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nella commissione Ambiente del Senato nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero. "Tutti questi eventi hanno prodotto un consistente corpus normativo sulle attività di ricostruzione che necessita di essere messo a sistema, necessita di una sua organicità della sua strutturazione all'interno di un quadro normativo di governance", ha aggiunto il ministro.(Rin)