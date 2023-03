Innovazione: Comandini, Intelligenza artificiale non è nemica dell’uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Intelligenza artificiale "oramai si accinge a raggiungere l’apice e non sarà più intelligente di così perché è e sarà sempre programmata da noi esseri umani. È fondamentale che si sottolinei che l’apporto che l’Intelligenza artificiale può dare al nostro lavoro è di natura quantitativa e non qualitativa: per questo dico che non dobbiamo aver paura di essere dipendenti dalle tecnologie poiché queste, al contrario, ci distinguono dagli altri animali. Anche quando abbiamo inventato la fotografia avevamo paura potesse sostituire l’arte e la pittura, ma così non è stato". Lo ha detto lo scrittore e divulgatore tech, Gian Luca Comandini, nel corso della puntata odierna di "Uno mattina", su Raiuno. "Se è vero che, secondo le ultime informazioni, l’Intelligenza artificiale sostituirà entro il 2025 circa 70 milioni di posti di lavoro, è altrettanto vero che ne creerà 133 milioni (quasi il doppio)", ha aggiunto Comandini. (Rin)