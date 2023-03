Rfi: Rixi, 2,2 miliardi l’anno fino al 2026 per manutenzione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due contratti di programma con Rete ferroviaria italiana per il periodo regolatorio 2022-2026, sottoscritti nello scorso mese di dicembre, prevedono una parte investimenti ed una parte servizi, illustrate oggi dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera nell’ambito dell’esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la società Rete ferroviaria italiana spa per il periodo regolatorio 2022-2026. Per la parte Investimenti, ha chiarito, si è provveduto a finalizzare la contrattualizzazione di nuove risorse per circa 13 miliardi di euro, di cui 5,75 miliardi stanziati dalla legge di Bilancio 2022 che consentono di realizzare le opere previste dal Pnrr e altre opere ritenute strategiche e/o richieste dalle Commissioni Parlamentari, dalle Regioni e dagli stakeholder, come individuate nel Dsmf. Sono inoltre contrattualizzate le risorse, pari a 5 miliardi di euro, per l’accelerazione degli interventi per l’adeguamento a standard di alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria adriatica, recate dalla Legge di Bilancio 2022, circa 1,4 miliardi di euro a valere delle risorse stanziate dal “Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027” per gli interventi già deliberati dal Cipess il 15 febbraio 2022, nonché circa 930 milioni di euro recati da altre fonti finanziarie. (segue) (Rin)