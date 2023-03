Rfi: Rixi, 2,2 miliardi l’anno fino al 2026 per manutenzione straordinaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la parte Servizi, nell’ottica di "realizzare una infrastruttura sempre più efficiente, sicura, resiliente e sostenibile", ha chiarito il viceministro, è stato previsto un ampliamento delle attività di manutenzione straordinaria, principalmente mediante il trasferimento, dal Contratto di programma-parte Investimenti, di un paniere di progetti aventi natura e ricorsività attinenti alla manutenzione straordinaria, quali, ad esempio, progetti di sicurezza dell’armamento, di conservazione delle opere d’arte, di sicurezza della circolazione, garantendo, altresì, a detti programmi un quadro finanziario maggiormente stabile rispetto ai meccanismi di finanziamento del CdP-I. A tale ampliamento del quadro delle attività di manutenzione straordinaria - viene chiarito - corrisponde un aumento dell’impegno finanziario, che passa da un valore annuo di 750 milioni di euro, del periodo regolatorio 2016-2021, ad un volume programmatorio annuo di 2.200 milioni, per il futuro periodo 2022-2026. Anche le attività di manutenzione ordinaria e servizi per l’infrastruttura hanno visto un’evoluzione già nel corso di vigenza del periodo precedente regolatorio, con aumento del presidio manutentivo e dei servizi prestati dal Gestore. Il volume programmatorio della spesa di parte corrente si attesta oggi su circa 1.156 milioni di euro l’anno. (segue) (Rin)