Rfi: Rixi, 2,2 miliardi l’anno fino al 2026 per manutenzione straordinaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene il finanziamento il nuovo Contratto provvede a finalizzare le risorse recate dalla legge di bilancio 2022, con la contrattualizzazione di nuove risorse per circa 5,1 miliardi di euro di risorse di parte corrente per manutenzione ordinaria e servizi e 5,1 miliardi di euro di risorse di parte investimenti per manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda gli Investimenti sull’infrastruttura, il governo, ha chiarito, pone attenzione “in particolare, sia alla quota di investimenti al sud, sia alla velocizzazione delle realizzazioni, attraverso l’attività dei Commissari nominati dal rispetto al cui operato a margine del presente documento è stato realizzato uno specifico Focus per opera”. Per quanto attiene la tematica della quota degli investimenti al sud la relativa attribuzione delle risorse a ciascuna Regione per i programmi che attengono a più regioni (a titolo esemplificativo il Programma Stazioni) o le singole opere finanziate con il Fondo Investimenti riconducibile al Capitolo 7122 del Mef, tale attribuzione avviene con “un processo trasparente così come verificabile puntualmente”, ha concluso il ministro. (Rin)