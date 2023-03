Slovacchia: probabile attacco informatico al sito web del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio per la sicurezza nazionale slovacco sta indagando l’inaccessibilità del sito web del Parlamento e di altri siti istituzionali come l’esito di un probabile attacco informatico. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale – il Parlamento monocamerale slovacco – Boris Kollar, che ha comunque precisato che l’episodio non ha avuto conseguenze sul funzionamento dell’organo. “Abbiamo tre server, uno dei quali è rimasto bloccato. Probabilmente è stato qualche tipo di attacco”, ha dichiarato. Il sito web del legislatore è nel frattempo tornato accessibile. Tra gli altri siti presi a bersaglio ci sono quello del Ministero dell’Interno e della Difesa, quelli di alcune banche e quello della Banca nazionale di Slovacchia. (Vap)