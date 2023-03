Università: Bernini, momento sfidante e proficuo, i fondi ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il momento è sfidante, il momento è proficuo, i fondi ci sono. Non raccontiamoci più una storia passata. E' vero che l'Università è stata sotto finanziata, ma non è questo il momento". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Università Politecnica delle Marche. "In questo momento noi abbiamo una grande opportunità che dobbiamo giocarci al meglio" e "credo che l'unico modo per portare a casa un risultato duraturo che vada oltre il 2026 sia di lavorare insieme", ha concluso il ministro. (Rin)