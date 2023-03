Sicurezza: Piantedosi, dietro all'usura c'è la criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati che emergono sull'usura fanno registrare una crescita del fenomeno e danno l'idea della tragedia; al di là di questo aspetto, dietro c'è la criminalità organizzata che ha disponibilità finanziaria. Dobbiamo fare il possibile per rintracciare questi fenomeni e trovare una soluzione". Lo ha dichiarato il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, in collegamento con l'incontro "Legalità, ci piace!", in cui sono stati presentati i risultati dell'indagine 2023 di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, con gli indicatori legati alla criminalità e alla sicurezza del territorio emersi dalle risposte delle imprese. "La fiducia nei confronti delle forze dell'ordine e delle istituzioni è crescente. Bisognerà pensare anche a un sostegno psicologico individuale. Gli strumenti ci sono, possono forse non essere esaustivi. A ogni modo, dobbiamo studiare senz'altro un salto di qualità", ha proseguito Piantedosi. (Rem)