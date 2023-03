Università: Sciuto (Politecnico Milano), Italia indietro su residenze, privati hanno costi non sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Degli studenti universitari italiani, il 68 per cento vive in famiglia, contro una media Europa poco sopra al 30 per cento, mentre solo il 5 per cento vive in studentati universitari, rispetto alla media europea 17 per cento. A sottolineare questi numeri è stata la rettrice del politecnico di Milano, Donatella Sciuto, intervenendo alla conferenza sull'accordo per il "fair and social housing" tra Coima e Ccl a Milano. "La nostra esigenza è attrarre studenti fuori da Milano, e attrarre non soltanto quelli che si possono permettere di vivere a Milano", ha spiegato, evidenziando anche che "Milano ha 200 mila studenti, ma il numero delle residenze universitarie pubbliche e private è molto al di sotto. Noi abbiamo 48 mila studenti per 1.700 posti e arriveremo a 2000 con via Ferrara. Vogliamo averne altri mille in futuro, ma siamo ancora sotto". Il 38 per cento delle lauree triennali, ha infine sottolineato la rettrice, "vengono da fuori regione, nelle magistrali più del 60 per cento viene o da fuori o dall'estero. Le residenze private hanno dei costi non affrontabili dalla maggior parte degli studenti". (Rem)