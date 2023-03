Auto: Pichetto, Italia si è astenuta per apertura Commissione Ue sui motori termici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, in merito al regolamento che riguarda gli autoveicoli, "si è astenuta perché ha apprezzato il cambiamento di direzione da parte della Commissione europea nell'accogliere la possibilità di immatricolare anche motori endotermici dopo il 2035". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa al Consiglio Energia di Bruxelles. Apprezzata è stata anche "l'apertura che c'è stata per una valutazione sulla neutralità tecnologica", che "potrà essere dimostrata in merito anche ai biocarburanti, in una valutazione anche prima del 2026", ha aggiunto il ministro. La posizione dell'Italia, ha proseguito Pichetto, "è stata essenzialmente quella di dire che non possiamo porre fine al motore endotermico, proprio per la nostra caratteristica industriale e avendo nel settore automotive il più grande settore produttivo manifatturiero". Un tipo di motore che però deve "usare carburanti che siano sintetici, come gli e-fuel, oppure che abbiano la caratteristica di bilanciamento delle emissioni", ha concluso. (Beb)