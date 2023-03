Veneto: assessore Sanità, da prossimo anno scolastico approfondimento su endometriosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo anno scolastico, in Veneto, verrà inserito un approfondimento sull'endometriosi. Lo ha annunciato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e politiche sociali, che ha spiegato: "La Regione Veneto intende diffondere all'interno della rete delle scuole che promuovono salute per le scuole secondarie di secondo grado un approfondimento specifico su questa tematica legato al modulo sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, trattato con la metodologia della Peer education, già attivo da quindici anni”. “Verranno attuate anche delle azioni di formazione per gli insegnanti sulla salute riproduttiva che potranno essere inserite nelle attività didattiche, ad integrazione degli interventi dei peer educator", ha proseguito. "Alle giovani verranno offerte diverse informazioni – ha poi spiegato l'assessore veneto -. Si parte dall'impatto di alcune malattie sulla fertilità e azioni possibili per prevenirle o trattarle tempestivamente”. “Oltre all'endometriosi si parlerà anche di altre patologie frequenti e un forte accento verrà posto sul ruolo positivo degli stili di vita sani", ha aggiunto. "Nella nostra Regione, la 'Peer education' è un importante strumento di prevenzione e di contrasto all'Hiv e alle malattie sessualmente trasmissibili, programma finalizzato a promuovere corretti stili di vita in modo da contrastare i fattori di rischio per l'Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili, attraverso la trasmissione di conoscenze e di esperienze”, ha sottolineato Lanzarin. “Da vent'anni la Regione del Veneto lavora con la Peer education per parlare di benessere ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado”, ha concluso. (Rev)