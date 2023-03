Pnrr: Renzi, risorse vadano a case popolari, non a stadio Franchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi ‘Il fatto quotidiano’ scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del Pnrr ‘su spinta di Matteo Renzi’. È falso, tanto per cambiare”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Ho sempre detto che i soldi del Pnrr devono andare alle case popolari e ai progetti sulle Cascine, non sullo stadio”, prosegue Renzi. “Per me lo stadio va rifatto coi soldi dei privati, non con le tasse dei contribuenti”, conclude. (Rin)