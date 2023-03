Germania: Kretschmann (Verdi), Scholz è debole nel guidare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è “debole” nel guidare il suo governo, formato da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). È quanto dichiarato dal primo ministro del Baden-Wuerttemberg, Winfried Kretschmann, esponente degli ecologisti che in questo modo ha commentato il vertice di maggioranza, in corso da questa mattina presso la Cancelleria a Berlino. Presieduta Scholz, la riunione costituisce il proseguimento dei colloqui tenuti nella stessa sede, per oltre 20 ore, dai massimi esponenti di Spd, Verdi e Fdp tra il 26 e il 27 marzo. Non essendo possibile raggiungere alcun compromesso, il vertice è stato rinviato a oggi. L'obiettivo è superare le tensioni che da mesi dividono la maggioranza al governo in Germania, in particolare i contrasti tra Fdp e Verdi su bilancio, protezione del clima e transizione energetica. Il traguardo pare lontano anche oggi. Per Kretschmann, la coalizione tra socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici potrebbe “governare meglio di come fa”. Un vertice di maggioranza che si protrae tanto quanto quello in corso, ha evidenziato il primo ministro del Baden-Wuerttemberg, è già “un segno della debolezza del cancelliere alla guida” del suo esecutivo. (Geb)