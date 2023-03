Piemonte: a Racconigi prima tappa del roadshow commerciale di Acciaierie d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Racconigi ha preso il via oggi il roadshow commerciale di Acciaierie d'Italia Steel Commitment. L'evento verrà ripetuto lungo il corso dell'anno in altre tappe del gruppo. "In prossimità del completamento del Piano Ambientale 2018-2023 - ha affermato Andrea Bellicini, direttore commerciale di Acciaierie d'Italia -, l'Azienda ha deciso di rivolgersi al mercato con incisività, per riaffermare la sua leadership e il suo ruolo strategico nel panorama siderurgico italiano ed internazionale", ha concluso. (Rpi)