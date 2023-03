Speciale energia: Biden metterà veto su proposta repubblicana per la produzione di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, eserciterà il suo diritto di veto se la Camera dei rappresentanti approverà una proposta di legge presentata dai repubblicani per incrementare la produzione energetica nazionale e ridurne i costi, denominata “The Lower Energy Costs Act”. Il testo, che dovrebbe arrivare alla camera bassa del Congresso Usa questa settimana, prevede una serie di modifiche al processo di emissione dei permessi per l’avvio di nuovi progetti energetici, oltre a nuove misure per rafforzare la produzione nazionale. In una nota, la Casa Bianca ha peró precisato che la proposta aumenterà i costi in capo ai consumatori e “porterà indietro il Paese”. L’amministrazione Biden, si legge nella nota dell’ufficio di bilancio, sta facendo progressi “senza precedenti per garantire la sicurezza energetica degli Stati Uniti, ma questo disegno di legge farebbe esattamente l’opposto, penalizzando i consumatori: il governo si oppone fortemente a questa misura”. (Was)