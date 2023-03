Speciale energia: ministra Transizione energetica Francia, nucleare carta vincente per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia nucleare è “una carta vincente per l'Europa”. È quanto affermato dalla ministra della Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Con un implicito riferimento alla Germania, l'esponente del governo di Parigi ha osservato che “alcuni Paesi” membri dell'Ue hanno preso “posizioni piuttosto forti” contro il nucleare. “Io li rispetto, ma il nazionale non deve avere la precedenza sull'europeo”, ha quindi evidenziato Pannier-Runacher. La ministra della Transizione energetica francese ha continuato: “Dato il passo straordinariamente ambizioso che dobbiamo compiere insieme per raggiungere la neutralità del carbonio, non possiamo fare a meno di una tecnologia collaudata che fornisce il 25 per cento dell'elettricità europea e ha un'impronta di carbonio inferiore rispetto al solare e all'eolico”. Pannier-Runacher ha, infine, sottolineato: “Il nucleare è una carta vincente per l'Europa”. (Geb)