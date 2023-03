Speciale energia: ministra Transizione energetica Francia, non dipendiamo in alcun modo dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non dipende “in alcun modo dalla Russia” nell'approvvigionamento di energia, da cui importa uranio per le proprie centrali nucleari. Se i relativi contratti scadessero “domani”, ciò “non pregiudicherebbe il funzionamento” dei reattori. È quanto affermato dalla ministra della Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'esponente del governo di Parigi, vi è “molta ipocrisia” sugli acquisti di uranio russo da parte della Francia, dato che “oggi non esiste nemmeno un regime di sanzioni sul gas” di Mosca. Inoltre, “le importazioni dalla Russia nel settore dell'energia nucleare sono probabilmente dieci o addirittura 100 volte inferiori a quelle di gas”. Pannier-Runacher ha quindi spiegato perché prosegue la collaborazione tra Francia e Russia nel nucleare nonostante la guerra che questo Paese ha mosso contro l'Ucraina. Al riguardo, la ministra della Transizione energetica francese ha affermato che vi sono dei trattati tra Parigi e Mosca, la cui risoluzione sarebbe “più costosa del loro minimo adempimento”. Pannier-Runacher ha, infine, sottolineato: “Non voglio dare più soldi alla Russia, sono consapevole che molti Paesi europei dipendono dalla Russia e che dobbiamo collaborare affinché non lo siano più il prima possibile”. (Geb)