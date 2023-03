© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di petrolio russo all'India sono aumentate di 22 volte nel 2022. A renderlo noto è stato il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak. "Se parliamo delle forniture di petrolio all'India, sono aumentate di 22 volte l'anno scorso. Anche le consegne in Cina e in altri mercati sono cresciute", ha detto Novak in una riunione del ministero dell'Energia russo. (Rum)